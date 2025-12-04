Slušaj vest

Saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali putničko vozilo i kamion, dogodila se jutros na putu kod Umke, u smeru ka Beogradu.

"Malo posle Umke ka gradu udes, auto i kamion, policija je tu, hitne nema", piše u opisu snimka objavljenog na Instagram stranici serbialive_beograd.

Kako se može videti na snimku, delovi vozila su rasuti po putu. 

Detalji o povređenima i uzroku nesreće još uvek nisu poznati.

Ne propustiteBeogradPOZNATO STANJE MLADIĆA (21) NAKON SUDARA NA MOSTU NA ADI: Evo kako je protekla noć u Beogradu
Screenshot 2025-12-03 214459.jpg
BeogradSAOBRAĆAJKA U VOJVODE STEPE: Vozač izgubio kontrolu, naleteo na ostrvo, pa lomio sve pred sobom
hitna pomoć noć
HronikaMLADIĆ IZ SRBIJE STRADAO U HOLANDIJI Objavljen potresan snimak sa mesta nesreće (VIDEO)
shutterstock-625248344.jpg
HronikaVOZILO ZAVRŠILO NA KROVU, MLADIĆ (21) POVREĐEN! Teška saobraćajna nesreća na Mostu na Adi: Saobraćaj otežan (VIDEO)
Screenshot 2025-12-03 214459.jpg