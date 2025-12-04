Beograd
SUDAR KAMIONA I AUTOMOBILA KOD UMKE: Delovi vozila rasuti po putu (video)
Saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali putničko vozilo i kamion, dogodila se jutros na putu kod Umke, u smeru ka Beogradu.
"Malo posle Umke ka gradu udes, auto i kamion, policija je tu, hitne nema", piše u opisu snimka objavljenog na Instagram stranici serbialive_beograd.
Kako se može videti na snimku, delovi vozila su rasuti po putu.
Detalji o povređenima i uzroku nesreće još uvek nisu poznati.
