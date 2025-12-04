Slušaj vest

Pojedini stanari Ulice vojvode Stepe noćas su poiskakali iz kreveta, kada su oko 2 sata iza ponoći čuli glasan prasak. Nisu ni slutili da je izvor jezivog zvuka nesreća koja se dogodila u jednoj od najprometnijih beogradskih ulica.

"Puklo je kao bomba, skočio sam iz kreveta. Odmah sam pogledao kroz prozor, ali nisam video ništa, pa sam pomislio da sam nešto sanjao", priča nam Miloš J., koji živi u Ulici vojvode Stepe.

Ubrzo je shvatio da nije bio san, jer je video da još neke komšije pale svetla, a onda je video bljeske policijske rotacije.

"Zaustavili su se nekih 200 metara dalje od moje zgrade. Tek jutros sam shvatio šta se dogodilo kada sam video uništenu ogradu na stajalištu gradskog prevoza", svedoči Miloš.

Ističe da na tom delu ulice najmanje jednom mesečno dođe do neke nesreće, jer kad nema gužve, vozači znaju da daju gas pa udare u ostrvo koje označava početak stajališta.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se, prema nezvaničnim informacijama, dogodila kada je vozač izgubio kontrolu, udario u ostrvo koje obeležava početak tramvajskog stajališta, nakon čega je udario u ogradu i nastavio da se kreće dalje još najmanje dvadesetak metara.

Ograda stajališta je delimično srušena, a svuda po putu rasuti su delovi automobila.

Nema informacija da li je u nesreći bilo povređenih, kao ni da li je u vozilu bilo drugih putnika.