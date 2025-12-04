Slušaj vest

Sve ključne saobraćajne tačke u Beogradu u ovom trenutku su prohodne, iako je"pik" saobraćajnog jutarnjeg špica.  

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Saobraćaj je jači samo na Autokomandi.

Vozači treba da obrate pažnju na raskrsnicu Svetogorske i Kondine jer ne radi semafor, a niže niz Cetinjsku putarski radovi su u toku pa je iz Kondine nemoguće ići pravo.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Magla i košava otežavaju vožnju, višesatna čekanja za kamione na granici

Magla će smanjivati vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova a tokom dana su moguće i slabe padavine, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Zbog pojačanog vetra u košavskom području potrebno je brzinu vožnje dodatno smanjiti i prilagoditi je iznenadnim bočnim i čeonim  udarima vetra.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati.

