Kamion i automobil sudarili su se na Obrenovačkom putu. Dve osobe povređene.

Do nezgode je došlo oko sedam sati na Obrenovačkom putu, između Ostružnice i Umke.

Dve osobe povređene su kada su se sudarili kamion i putničko vozilo.

Prema prvim informacijama, vozač automobila, star 46 godina, prebačen je vozilom Hitne pomoći u crvenu zonu Urgentnog centra, dok je druga osoba lakše povređena.

Na mestu nesreće je saobraćajna policija, u toku je uviđaj.

Vozila se kreću naizmeničnim propuštanjem.