Beograd
2 OSOBE POVREĐENE U SUDARU KAMIONA I AUTA KOD UMKE: Uviđaj u toku, vozila se kreću naizmeničnim propuštanjem
Kamion i automobil sudarili su se na Obrenovačkom putu. Dve osobe povređene.
Do nezgode je došlo oko sedam sati na Obrenovačkom putu, između Ostružnice i Umke.
Dve osobe povređene su kada su se sudarili kamion i putničko vozilo.
Prema prvim informacijama, vozač automobila, star 46 godina, prebačen je vozilom Hitne pomoći u crvenu zonu Urgentnog centra, dok je druga osoba lakše povređena.
Na mestu nesreće je saobraćajna policija, u toku je uviđaj.
Vozila se kreću naizmeničnim propuštanjem.
(Kurir.rs/RTS)
