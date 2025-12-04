Slušaj vest

Kamion i automobil sudarili su se na Obrenovačkom putu. Dve osobe povređene.

Do nezgode je došlo oko sedam sati na Obrenovačkom putu, između Ostružnice i Umke.

Dve osobe povređene su kada su se sudarili kamion i putničko vozilo.

Prema prvim informacijama, vozač automobila, star 46 godina, prebačen je vozilom Hitne pomoći u crvenu zonu Urgentnog centra, dok je druga osoba lakše povređena.

Na mestu nesreće je saobraćajna policija, u toku je uviđaj.

Vozila se kreću naizmeničnim propuštanjem.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteBeogradUDES U CENTRU BEOGRADA: Saobraćaj blokiran, stvaraju se velike kolone! (FOTO)
66666.jpg
HronikaMLADIĆI PRE NESREĆE ODVEZLI DRUGARICU KUĆI: Dvojica mladih fudbalera poginula u kanalu DTD posle proslave
untitled1.jpg
HronikaPRVI SNIMCI JEZIVE NESREĆE SA DOBANOVAČKE PETLJE Kamionu pukla guma pa stao sa strane, vozač podleteo pravo pod njega
daafas.jpg
DruštvoCRNI VIKEND U SRBIJI, DEVETORO POGINULO, 100 POVREĐENO U SAOBRAĆAJKAMA! MUP APELUJE: Vežite se, poštujte propise i putujte odmorni
pjimage.jpg