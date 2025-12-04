Slušaj vest

Institutu za transfuziju krvi Srbije najviše nedostaju zalihe B negativne i nulte krvne grupe, pa trenutno raspolažu rezervama dovoljnim za svega jedan i po dan, izjavila je doktorka Mirjana Knežević.

Širom Srbije organizovane su akcije za dobrovoljne davaoce krvi, a obezbeđene su i ulaznice za novogodišnje proslave, kao i nagradna igra za novogodišnje putovanje.

Sezona je virusa, počeo je period slava i proslava, ulazimo u praznične dane, pa je važno na vreme misliti na zalihe krvi.

Dr Mirjana Knežević rekla je za RTS da Institut ima rezerve tek za jedan i po dan, te da najviše nedostaju B negativna i nulta, i negativna i pozitivna nulta krvna grupa.

Prema njenim rečima, rezerve krvi se pred praznike redovno smanje, pa su zbog toga širom Srbije organizovane akcije dobrovoljnog davanja.

U saradnji sa Dragi Bravo, za dobrovoljne davaoce krvi obezbeđene su po tri ulaznice za njihove novogodišnje proslave: u subotu na Vidikovcu kod crkve i u šoping centru "Stadion", a u nedelju u "Delta sitiju" i "Stop-šopu" u Borči.

Kneževićeva je pozvala mlade i studente da u ponedeljak dođu u Institut i učestvuju u nagradnoj igri za novogodišnje putovanje, ukoliko dobrovoljno daju krv.

Radno vreme Instituta za transfuziju krvi Srbije je radnim danima od 7 do 19 sati, a subotom od 8 do 15 sati.