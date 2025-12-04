Slušaj vest

Beograd je grad oblikovan, uzdrmavan i ojačavan vekovima. Da biste razumeli duh srpske prestonice danas, morate prvo shvatiti duboke slojeve pod njim. Sedeći na ušću Save i Dunava, Beograd je oduvek bio strateška nagrada – navela je novinarka Demelza Oksli predstavljajući beogradske atrakcije, kvartove i brojne znamenitosti.

U tekstu se dalje navodi da „malo koji grad u Evropi tako otvoreno pokazuje svoju istoriju”, kao i da „ožiljci i trijumfi Beograda stoje jedni uz druge, svaki svedočeći o njegovoj neverovatnoj otpornosti”.

Na 20 strana živopisnog teksta nižu se predlozi šta obići u Beogradu, gde odsesti, šta posetiti i videti. Tu su preporuke restorana, autentičnih barova, muzeja, umetničkih galerija, hotela i dizajnerskih radnji. Hram Svetog Save, Beogradska tvrđava, Dvorski kompleks, Zemun, opisani su kao mesta koja se moraju videti. Kulturni centar Beograda, Muzej „Cepter” i Silosi zauzimaju posebno mesto, a ističu se „Sava centar” i EXPO 27, koji najavljuje smelu transformaciju grada.

Foto: Beograd.rs

„Od kvartova na rekama, u koje je uklesana istorija, do modernih umetničkih prostora, vizionarske arhitekture i kreativnog preporoda, Beograd posetiocima otkriva grad koji je u stalnom pokretu. Antička tvrđava gosti rok koncerte, kraljevska palata otvara vrata za posete, revitalizovani industrijski distrikti pulsiraju novim životom, zato ne postoji bolji momenat da posetite Beograd koji je u punoj snazi, vibrantan, otporan i rastuće samouveren”, navodi se u članku „The Cultured Traveler-a”.