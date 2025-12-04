Slušaj vest

Udruženje zabavnih parkova Balkan ove godine rganizuje Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu, u Hali 1, koji će trajati od 5. do 10. decembra.

Zabava za najmlađe

Manifestacija, poznata po bogatom zabavnom programu i prazničnoj atmosferi stavlja poseban akcenat na humanitarni karakter događaja.

Veselo i jedinstveno

Kako ističu iz Udruženja, važan deo tradicije sajam­skog programa jesu besplatne vožnje namenjene mališanima kojima je podrška najpotrebnija. Tokom šest dana trajanja vašara, biće organizovane besplatne atrakcije za decu sa posebnim potrebama, decu bez roditeljskog staranja, kao i za svu decu kojoj organizatori žele da vrate osmeh na lice i ulepšaju predstojeće praznike.

- Naš cilj je da kroz radost, igru i zabavu pokažemo da zajedništvo i humanost čine temelj svake istinske novogodišnje čarolije-poručuju iz Udruženja zabavnih parkova Balkan.

U znaku humanosti

Važna poruka

Organizatori pozivaju ustanove, organizacije i pojedince da se priključe ovoj inicijativi i pruže podršku onima koji je najviše zaslužuju. Kako navode, svaka pomoć, bilo kroz učešće, donaciju ili širenje reči o događaju, doprinosi stvaranju toplije i inkluzivnije praznične atmosfere.

Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu otvara vrata svim posetiocima željnim zabave, ali i onima koji veruju da su praznici najlepši kada se slavi humanost.