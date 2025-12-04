NOVOGODIŠNJI VAŠAR NA BEOGRADSKOM SAJMU U ZNAKU HUMANOSTI: Besplatne atrakcije za decu sa posebnim potrebama i bez roditeljskog staranja
Udruženje zabavnih parkova Balkan ove godine rganizuje Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu, u Hali 1, koji će trajati od 5. do 10. decembra.
Zabava za najmlađe
Manifestacija, poznata po bogatom zabavnom programu i prazničnoj atmosferi stavlja poseban akcenat na humanitarni karakter događaja.
Veselo i jedinstveno
Kako ističu iz Udruženja, važan deo tradicije sajamskog programa jesu besplatne vožnje namenjene mališanima kojima je podrška najpotrebnija. Tokom šest dana trajanja vašara, biće organizovane besplatne atrakcije za decu sa posebnim potrebama, decu bez roditeljskog staranja, kao i za svu decu kojoj organizatori žele da vrate osmeh na lice i ulepšaju predstojeće praznike.
- Naš cilj je da kroz radost, igru i zabavu pokažemo da zajedništvo i humanost čine temelj svake istinske novogodišnje čarolije-poručuju iz Udruženja zabavnih parkova Balkan.
U znaku humanosti
Važna poruka
Organizatori pozivaju ustanove, organizacije i pojedince da se priključe ovoj inicijativi i pruže podršku onima koji je najviše zaslužuju. Kako navode, svaka pomoć, bilo kroz učešće, donaciju ili širenje reči o događaju, doprinosi stvaranju toplije i inkluzivnije praznične atmosfere.
Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu otvara vrata svim posetiocima željnim zabave, ali i onima koji veruju da su praznici najlepši kada se slavi humanost.