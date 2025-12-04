"Juče mi se desilo nešto što me još trese"

Gužva u gradskom prevozu često zna da bude neprijatna, ali ono što je jedna Beograđanka doživela juče tokom vožnje, kako kaže, još je uvek drži u grču.

Kako je u anonimnoj objavi na Reditu otkrila, vozeći se u prepunom autobusu u jednom trenutku osetila je dodire za koje je u početku mislila da su obična gurkanja ili čak torbe drugih putnika. Međutim, kada se okrenula, shvatila je da radi o nečemu mnogo ozbiljnijem.

"Juče mi se desilo nešto što me još trese. Bila je gužva u autobusu i sve vreme osećam da me neko dodiruje, prvo sam mislila da je nečija torba. Okrenem se i vidim nekog dedu kako me otvoreno pipka za butinu.

U tom trenutku sam dobila nalet adrenalina. Pre nego što je autobus stao na sledećoj stanici, uhvatila sam ga za ruku, zabola mu nokte svom snagom i gurnula ga iz autobusa. Da napomenem da su ljudi oko mene bili u fazonu 'šta je ovoj, mora da je luda'", napisala je ona pa dodala da sada razmišlja da li je pravilno postupila ili je ipak preterala.

"Reagovala si tačno onako kako je trebalo"

U komentarima ispod objave usledili su različiti komentari, uglavnom oni puni podrške.

"Gospode dragi, ti si žrtva i reagovala si tačno onako kako je trebalo! Ne preispituj se da li je ispravno, zapitaj sebe da li je trebalo da pustiš da te siluje, pa tek onda da reaguješ!?! A za te što se pitaju 'šta je ovo', zapitaće se kada njih ili njihove žene, sestru ili decu bude isti taj pipkao... Sramota da ti niko nije pritekao u pomoć", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Svaka čast na hrabrosti, za tako nešto ne postoji prekomerna reakcija".

Drugi su smatrali, da je možda bilo bolje da je počela da vrišti i da pozove policiju.

"Samo što više vrišti. Ja to sada radim, vrištim, napušavam, hvatam prvo čime ću da gađam i pretim policijom. Beže samo na taj vrisak",

"Da si preterala i nisi, realno si se odbranila od manijaka na taj način, ali sledeći put bolje pozovi policiju", pisali su joj pojedini korisnici Redita.

"Brani se, grebi, viči, niko drugi ti neće pomoći"

Bilo je i onih koji su smatrali da je njena reakcija bila umerena, pa čak i previše blaga.

"Bila si više nego umerena. Kada sam imala 18 godina, pratio me je i pipkao muškarac od 50 plus. Ja sam odreagovala još jače: glasno sam mu se suprotstavila i odgurnula ga. Odmah je sišao na sledećoj stanici. Tako treba sve žene - da skrenu pažnju na takve perverznjake. Ne obraćaj pažnju na druge, mi smo takav narod. Kod mene su svi gledali kroz prozor i pravili se da ništa ne vide. Nema veze što je skoro maltretirao devojčicu. Bitnije je što niko nije reagovao. To nikada neću zaboraviti, gomila odraslih ljudi koja se pravi da ništa ne vidi. Zato se brani, grebi, viči. Niko drugi ti neće pomoći. Odlično si postupila", napisala je na kraju jedna od Srpkinja.