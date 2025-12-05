Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Ub, Dom kulture 10-15 časova
  • Čukarica, Požeška ulica, ispred Doma zdravlja, autobus 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradOPOZICIJA SE NIJE POJAVILA NA SEDNICI KOJU JE TRAŽILA! Odbornik Mirković: Danas ih je došlo samo 30, to pokazuje o kakvim se političkim nesposobnjakovićima radi
Skupština grada Beograda sednica (22).jpeg
BeogradNOVOGODIŠNJI VAŠAR NA BEOGRADSKOM SAJMU U ZNAKU HUMANOSTI: Besplatne atrakcije za decu sa posebnim potrebama i bez roditeljskog staranja
Mega Luna park.jpg
Beograd"PRVO SAM MISLILA DA JE NEČIJA TORBA, A SVE VREME OSEĆAM..." Beograđanku deda pipkao u prevozu, evo kako se odbranila! U prepunom autobusu nastao muk
Novi autobusi GSP, foto Jakov Milosevic (10).JPG
BeogradBEOGRAD NA NASLOVNOJ STRANI PRESTIŽNOG MAGAZINA: Na 20 strana živopisnog teksta nižu se predlozi šta obići u Beogradu, gde odsesti, šta posetiti i videti
Screenshot 2025-12-04 094049.png