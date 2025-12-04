Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!
Popodnevni špic
IZBEGAVAJTE OVE PRAVCE U BEOGRADU! Na ovim saobraćajnicama vozila MILE, a ovde je trenutno NAJGUŠĆE: Popodnevni špic uzeo maha! (FOTO)
Kao i što smo navikli, popodnevni špic uveliko traje u prestonici, a ovi delovi grada su popunjeni!
Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, najgušće je na Mostu na Adi, mostu Gazeli, ali i na većim saobraćajnicama u gradu.
Pogledajte gužve u Beogradu u nastavku:
Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima.
Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.
Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!
