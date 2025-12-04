Slušaj vest

Kao i što smo navikli, popodnevni špic uveliko traje u prestonici, a ovi delovi grada su popunjeni!

Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, najgušće je na Mostu na Adi, mostu Gazeli, ali i na većim saobraćajnicama u gradu. 

Pogledajte gužve u Beogradu u nastavku: 

Gužve u Beogradu, 4. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima.

Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.

Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!

Kurir.rs

