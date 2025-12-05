Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu je bilo 120 intervencija službe Hitne pomoći, od čega 17 na javnom mestu.

Hitna pomoć primila je velik broj poziva, među kojima je najviše bilo astmatičara, koji su zbog vremenskih uslova imali problema sa disajnim putevima.

Na železničkoj stanici Zemun poginuo je muškarac kada je na njega naleteo voz.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći muškarac star oko 50 godina poginuo je u četvrtak oko 20 sati kada ga je na železničkoj stanici Zemun udario voz.

(Kurir.rs/RTS)

