Tokom noći u Beogradu je bilo 120 intervencija službe Hitne pomoći, od čega 17 na javnom mestu.

Hitna pomoć primila je velik broj poziva, među kojima je najviše bilo astmatičara, koji su zbog vremenskih uslova imali problema sa disajnim putevima.

Na železničkoj stanici Zemun poginuo je muškarac kada je na njega naleteo voz.

