Tokom izvođenja radova na asfaltiranju Ulice kralja Petra Prvog u Kaluđerici, od 5. decembra, od 22 časa, do 8. decembra do 4 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na delu od zone raskrsnice sa Kopaoničkom ulicom do zone raskrsnice sa Volginom ulicom.

Zbog radova, doći će do izmena sledećih linija:

Vozila sa linije 309 će saobraćati do okretnice „Kaluđerica /Put za institut/” (gde u redovnom režimu promenu smera kretanja vrše vozila sa linije 309L)

Vozila sa linije 304N u smeru ka gradu saobraćaće ulicama Vojvode Stepe Stepanovića, Željka Milivojevića, Narodnog fronta, Partizanskom, Bulevar kralja Aleksandra i dalje na redovnoj trasi

Linija 307N će saobraćati bez svraćanja u naselje Kaluđerica

Vozila sa linije 309L će u oba smera saobraćati ulicama Vojvode Stepe Stepanovića i Đure Đakovića do privremene okretnice „Kaluđerica /Ribnička/” (nalazi se u Ulici Đure Đakovića, preko puta kućnog broja 17).

