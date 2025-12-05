Kao znak poštovanja i sećanja na pale za slobodu otadžbine, na ovaj dan vojne delegacije zajedno sa lokalnim sampoupravama i udruženjima za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, polažu vence na spomen kosturnice i spomenike palim borcima i žrtvama oslobodilačkih ratova širom Srbije.

Dan vojnih veterana se obeležava 4. decembra u znak sećanja na dan kada je potpisano primirje u 1.Balkanskom ratu, 1912. godine. Tog datuma je 400.000 boraca Vojske Kraljevine Srbije dobilo zvanje stari ratnik, odnosno veteran.

U sklopu aktivnosti obeležavanja Dana Vojnih Veterana, na Novom groblju u Beogradu položeni su venci kod kapele Vojvode Radomira Putnika.. Počast su odali i vence su položili najviši predstavnici Ministarstva obrane i Vojske Srbije, državni sekretar Zoran Antić u ime Ministarstvaa za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici brojnih udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Nakon odavanja počasti i intorniranja himne Republike Srbije, pristnima se kratko obaratio pukovnik dr Đorđe Kalanj iz Uprave za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane Republike Srbi