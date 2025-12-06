Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je juče punoletne građane da i naredne nedelje daju krv, što se može učiniti u toj ustanovi u Ulici Svetog Save 39 radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, kao i tokom akcija na terenu.

Krv se u ponedeljak, 8. decembra, može dati od 9 do 13 časova i u Kulturnom centru Sopota, dok će se dan kasnije transfuziološki autobus nalaziti ispred "Starog Merkatora" od 10 do 14 časova, preneo je Beoinfo.

U sredu, 10. decembra, autobus će biti u naselju Stepa Stepanović od 12 do 16, dok je u četvrtak planirano nekoliko akcija - u Osmoj beogradskoj gimnaziji od 11 do 15, u Rajfajzen banci u Novom Beogradu od 10 do 14, u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 i u Parking servisu od 10 do 15 časova.

Narednog dana, od 10 do 14 časova akciji će se pridružiti zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Tokom vikenda predviđene su tri akcije, i to u subotu od 11 do 15 časova u "Imo autlet centru" i od 13 do 17 časova u Predškolskoj ustanovi "Dečje carstvo" na Paliluli, a u nedelju, autobus će biti ispred Tržnog centra "Big fešn" na Paliluli od 11 do 15 časova.

"Dajte krv – sačuvajte život. Budite nečiji heroj danas", naveo je u pozivu Institut za transfuziju krvi.