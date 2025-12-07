Slušaj vest

To se dogodilo u restoranu u Novom Beogradu oko 21 čas.

Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređen pešak star 35 godina. Nezgoda se dogodila na Ibarskoj magistrali oko 19.30, a povređeni je prebačen u Urgenti centar.

Hitna pomoć je noćas intervenisala 121 put, prvenstveno zbog hroničnih zdravstvenih problema. Intervencija na javnom mestu bilo je 17.

Kurir.rs/Beta

