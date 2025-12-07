Slušaj vest

Dečak je snimljen kako vozi električni trotinet po putu, dok su oko njega jurili automobili u punoj brzini.

Samo pukom srećom maloletnik nije povređen, ali je rizik u ovakvim situacijama ogroman!

Gde i kako može da se vozi električni trotinet

Što se tiče uslova za upravljanje električnim trotinetom, pravilnik ZBS precizira sledeće: