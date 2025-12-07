Slušaj vest

Dečak je snimljen kako vozi električni trotinet po putu, dok su oko njega jurili automobili u punoj brzini.

Samo pukom srećom maloletnik nije povređen, ali je rizik u ovakvim situacijama ogroman!

Gde i kako može da se vozi električni trotinet

Što se tiče uslova za upravljanje električnim trotinetom, pravilnik ZBS precizira sledeće:

  • Za kretanje električnog trotineta koriste se biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka
  • Zabranjena je vožnja trotoarima na kojima nema posebnog dela za bicikliste ili dela koji je zajednički za njih i pešake
  • Ako ne postoje biciklističke ili pešačko-biciklističke staze (što je slučaj u većini manjih gradova Srbije), dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, a ako je navršio 18 godina na putevima gde je ograničenje najviše 50 km/h
  • Prilikom upravljanja električnim trotinetom nošenje biciklističke kacige obavezno je za sve
  • Nošenje reflektujućeg prsluka uz kacigu obavezno za maloletnike u svim uslovima, a za ostale vozače kada se kreću na putevima
  • Vožnja električnih trotineta za mlađe od 14 godina zabranjena je u potpunosti
Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u udesu na Pupinovom mostu
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDELOVI 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Ovo je spisak ulica u kojima su isključenja
utičnica
Beograd(FOTO) PRESTONICA POD OPSADOM SAOBRAĆAJNIH GUŽVI Gazela paralisana, totalni zastoji i na ovim deonicama! Evo gde je najkritičnije
gužva
BeogradVAŽNO ZA GRAĐANE: Zbog radova, od večeras četiri linije javnog prevoza menjaju trasu u ovom beogradskom naselju
autobus ,gužva ,saobraćaj, auto