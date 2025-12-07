Jezivo
MALOLETNI KAMIKAZA NA PUTU U BEOGRADU! Zapanjujuća scena snimljena tokom noći, pogledajte šta radi dok oko njega u punoj brzini JURE AUTOMOBILI (VIDEO)
Dečak je snimljen kako vozi električni trotinet po putu, dok su oko njega jurili automobili u punoj brzini.
Samo pukom srećom maloletnik nije povređen, ali je rizik u ovakvim situacijama ogroman!
Gde i kako može da se vozi električni trotinet
Što se tiče uslova za upravljanje električnim trotinetom, pravilnik ZBS precizira sledeće:
- Za kretanje električnog trotineta koriste se biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka
- Zabranjena je vožnja trotoarima na kojima nema posebnog dela za bicikliste ili dela koji je zajednički za njih i pešake
- Ako ne postoje biciklističke ili pešačko-biciklističke staze (što je slučaj u većini manjih gradova Srbije), dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, a ako je navršio 18 godina na putevima gde je ograničenje najviše 50 km/h
- Prilikom upravljanja električnim trotinetom nošenje biciklističke kacige obavezno je za sve
- Nošenje reflektujućeg prsluka uz kacigu obavezno za maloletnike u svim uslovima, a za ostale vozače kada se kreću na putevima
- Vožnja električnih trotineta za mlađe od 14 godina zabranjena je u potpunosti
