JKP „Beograd put“ održava preko 2.500 kilometara gradskih ulica: Preko 1.000 radnika radi u više sektora
Nikola Lazić, rukovodilac službe za građevinsku delatnost održavanja saobraćajnica JKP „Beograd put", kaže da je u pitanju oko 550 kilometara opštinskih puteva i 300 kilometara državnih puteva drugog reda.
- Imamo oko 400 mostova i objekata koje održava naše odeljenje za mostove. Sektor signalizacije ima u svom delokrugu oko 630 semaforizovanih raskrsnica o kojima vodi računa, oko 100.000 saobraćajnih znakova i čak 300.000 kvadratnih metara horizontalne signalizacije.
- Sve ovo da bi uspelo da se uradi, angažovano je preko 1.000 ljudi koji su zaposleni u preduzeću „Beograd put" podeljenih u više sektora. Svaki od sektora je jednako bitan, navodi Lazić.
Pored toga, što se brine o kompletnoj saobraćajnoj signalizaciji, Javno komunalno preduzeće „Beograd put" više od 70 godina se bavi održavanjem ulica i kolovoza u gradu, mostova, pasarela, podzemnih prolaza, kao i sanacijom udarnih rupa i oštećenja.
