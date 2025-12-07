Slušaj vest

Nikola Lazić, rukovodilac službe za građevinsku delatnost održavanja saobraćajnica JKP „Beograd put", kaže da je u pitanju oko 550 kilometara opštinskih puteva i 300 kilometara državnih puteva drugog reda.

- Imamo oko 400 mostova i objekata koje održava naše odeljenje za mostove. Sektor signalizacije ima u svom delokrugu oko 630 semaforizovanih raskrsnica o kojima vodi računa, oko 100.000 saobraćajnih znakova i čak 300.000 kvadratnih metara horizontalne signalizacije.

Nikola Lazić
Nikola Lazić o poslovima JKP Beograd put Foto: Beograd.rs

- Sve ovo da bi uspelo da se uradi, angažovano je preko 1.000 ljudi koji su zaposleni u preduzeću „Beograd put" podeljenih u više sektora. Svaki od sektora je jednako bitan, navodi Lazić.

Pored toga, što se brine o kompletnoj saobraćajnoj signalizaciji, Javno komunalno preduzeće „Beograd put" više od 70 godina se bavi održavanjem ulica i kolovoza u gradu, mostova, pasarela, podzemnih prolaza, kao i sanacijom udarnih rupa i oštećenja.

