Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u ponedeljak, 8. decembra 2025. godine, u periodu od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
