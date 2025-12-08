Slušaj vest

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u ponedeljak, 8. decembra 2025. godine, u periodu od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

