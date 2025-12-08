DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU DELOVI OVIH 6 OPŠTINA: Isključenja kreću već od 8, a negde je neće biti sve do 18 sati
Zvezdara
09:00 - 15:00 BANjSKA: 3-5,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
08:00 - 18:00 MOKROLUŠKA: bb,bb,bb,54-64,68-78,82-82D,86A,120-130,134-142,160-172A,103A,107-109,113-133,141-147V, PETRA PALAVIČINIJA: 9-19, RADOVANA SIMIĆA-CIGE: 28-38, SINjSKA: 50A, STOJADINA MIRKOVIĆA: 3-9, VOJISLAVA ILIĆA: 104D, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 1-1V,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,2N,8,1-15Ž,19-23,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 JURIJA GAGARINA: 76-76V,
09:00 - 12:00 LjUBINKE BOBIĆ: 23-23b, NEDE SPASOJEVIĆ: 2,
10:00 - 12:00 MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 92-102,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
08:30 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: BRAĆE STAMENKOVIĆ: 2-16,1-23, SAVE KOVAČEVIĆA: 85-87,
Surčin
09:30 - 14:00 Naselje SURČIN: MARKA RABA : 78-82,79-87, RADNIČKA: 52-56,71-97,
Kurir.rs