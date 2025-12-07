Beograd
IZNENADNI INCIDENT NA NOVOM BEOGRADU: Dostavljač pao sa skutera tokom vožnje, nastao zastoj
U večernjim satima u Ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu dogodio se incident kada je dostavljač izgubio ravnotežu i pao sa svog skutera.
Radnici gradskog obezbeđenja, koji su se u tom trenutku našli u blizini, odmah su pritekli u pomoć povređenom.
Vozilo je ubrzo uklonjeno sa puta kako ne bi predstavljalo smetnju ostalom saobraćaju.
Za sada nema informacija o težini povreda koje je dostavljač pretrpeo.
