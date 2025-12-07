Slušaj vest

U večernjim satima u Ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu dogodio se incident kada je dostavljač izgubio ravnotežu i pao sa svog skutera.

Radnici gradskog obezbeđenja, koji su se u tom trenutku našli u blizini, odmah su pritekli u pomoć povređenom.

Vozilo je ubrzo uklonjeno sa puta kako ne bi predstavljalo smetnju ostalom saobraćaju.

Za sada nema informacija o težini povreda koje je dostavljač pretrpeo.

