Slušaj vest

Najveće gužve su na Gazeli i na Autokomandi, gde ima zastoja koji nisu neuobičajeni za ponedeljak.

1/9 Vidi galeriju Gužve na putevima u Beogradu 8. decembar Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Sve ostale saobraćajnice su uglavnom prohodne, i pored većeg intenziteta saobraćaja.

Putevi u Srbiji prohodni, obratite pažnju na maglu

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Upozorava se da je na pojedinim deonicama, posebno na severu zemlje, zbog pojave magle, vidljivost smanjena na 150 do 200 metara.

Iz ovog preduzeća savetuju učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.