NAJVEĆE GUŽVE NA OVA DVA ČVORIŠTA: Pogledajte kakvo je stanje na putevima u Beogradu ovog jutra (FOTO)
Najveće gužve su na Gazeli i na Autokomandi, gde ima zastoja koji nisu neuobičajeni za ponedeljak.
Sve ostale saobraćajnice su uglavnom prohodne, i pored većeg intenziteta saobraćaja.
Putevi u Srbiji prohodni, obratite pažnju na maglu
Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije".
Upozorava se da je na pojedinim deonicama, posebno na severu zemlje, zbog pojave magle, vidljivost smanjena na 150 do 200 metara.
Iz ovog preduzeća savetuju učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.