Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
isključenja vode
DANAS BEZ VODE CENTAR BEOGRADA: Na spisku su ovi delovi Vračara, spremite zalihe
Slušaj vest
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 9. decembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Nikole Stefanovića,
Danila Kiša,
Vojislava Ilića,
Grčića Milenka, parna strana (od Vojislava Ilića do Metohijske),
Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića) i
Velimira Todorovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši