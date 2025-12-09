DELOVI CENTRA BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Na spisku za isključenja ovih 6 opština
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 17:00 LOZNIČKA: 13, NIŠKA: 30-30, POŽAREVAČKA: 19-21,18-24,28-28,23-25,29-29,33-39F/8, SREDAČKA: 7-11,
Zvezdara
08:30 - 14:00 21 DIVIZIJE: 10-12,16-16A,20-26,13,17-23,29-31, BRANKA KRSMANOVIĆA: 26-30,27,33-35, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 76-84,90-98,93-103,115-127,135-135A, GRADIŠTANSKA: 2-18,1-19, HADžI-MUSTAFINA: 2-16,1-13,17A, LjUBLjANSKA: 6-8,1,5-13, PERISTERSKA: 6-8,1-5, TRŠĆANSKA: 10-20,7,11-19, VOJVODE SAVATIJA: 32-38,31-35, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 6-10,14-16,20-22,5-25,
08:00 - 18:00 ANDRE STEVANOVIĆA: 2-2B,8-12,1-3,9-13, DUŠANA SREZOJEVIĆA: 2-28,32,1-5,11, GAVRILA POPOVIĆA: 2-14,1-13, VLADIMIRA MITROVIĆA: 10,17,21-31, Naselje V.MOKRI LUG: ČEDOMILjA MITROVIĆA: 2-4,8-16,20-24,3-3A, IVANA BOŽIĆA: 2-8B,1-7V, MIHAILA PETROVA: 4-20,24,1-13, MILORADA RUVIDIĆA: 6A,32B, RADOSLAVA BOKŠIĆA: 19, SVETOZARA RADOJČIĆA: 8-8A,14-14,18-20, VESELINA ČAJKANOVIĆA: 40Đ,44-52,56,
09:00 - 14:00 ĐEVĐELIJSKA: 12-12A,16-18,22-26,21-25V/2,29-35A, TRŠĆANSKA: 1-1,
Voždovac
08:00 - 18:00 BRAĆE JERKOVIĆA: bb,233-237, DRAGICE KONČAR: 10A, Naselje V.MOKRI LUG: GAVRILA POPOVIĆA: 12, KRUŽNI PUT 5: 3,9-17, VLADIMIRA MITROVIĆA: 2-8V,1-15,31A-31K,
Novi Beograd
09:00 - 13:00 MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 116,
Zemun
08:30 - 14:00 Naselje BATAJNICA: BRAĆE SMILjANIĆA: 23i-29ž, KULSKA: 23i-27Ž,
09:00 - 16:00 Naselje ALTINA: MALA PRUGA: 8-18,41A,
09:00 - 16:00 Naselje PLAVI HORIZONTI: MIHAJLA BANDURA: 15A-15B, Naselje ZEMUN POLjE: BANSTOLSKA: 6-30,9-27, BEČMENSKA: 24-42, DEČKA: 2-8, KURIRSKA: 6-32,36,44,48,54-58,3-27, LETENKA: 18A-26,13-27, LUGARSKA: bb,2-44,50,1-9, STOJANA MARKOVIĆA: 10-12,17b-21, STRAHINjE PETROVIĆA: 2-6A,10,20-20A,3-7,11-13,17,21,
Lazarevac
10:00 - 10:30 Naseljeno mesto Živkovići,Kalanjevci, Belanovica (naselja Beko,Kačerka, kod Škole).
10:00 - 11:00 Naseljeno mesto Belanovica, naselje Berisava, Šumadija, Šutci, Poljanice zaseok Gornji kraj.
Kurir.rs