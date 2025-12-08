Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata
Popodnevni špic
STANJE NA PUTEVIMA U PRESTONICI! Popodnevni špic uzeo maha i na pravcima koji obično nisu pod gužvom, evo koje saobraćajnice izbegavati! (FOTO)
Gužve u saobraćaju zabeležene su u većim delovima i saobraćajnicama u prestonici, a mi vam donosimo gde su najveće gužve — kao i koje delove izbegavati.
Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, a kako su Beograđani već navikli, najveće gužve su na mostovima, te vozila mile po Gazeli, mostu preko Ade, Autokomandi, ali i na Plavom mostu.
Gužve u saobraćaju, 8. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Veći intenzitet saobraćaja je primetan i na Brankovom mostu, ka Terazijskom tunelu, u Nemanjinoj i Takovskoj ulici, ali i kod Vukovog spomenika.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata.
Kurir.rs
