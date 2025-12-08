Slušaj vest

Gužve u saobraćaju zabeležene su u većim delovima i saobraćajnicama u prestonici, a mi vam donosimo gde su najveće gužve — kao i koje delove izbegavati. 

Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, a kako su Beograđani već navikli, najveće gužve su na mostovima, te vozila mile po Gazeli, mostu preko Ade, Autokomandi, ali i na Plavom mostu. 

Gužve u saobraćaju, 8. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Veći intenzitet saobraćaja je primetan i na Brankovom mostu, ka Terazijskom tunelu, u Nemanjinoj i Takovskoj ulici, ali i kod Vukovog spomenika. 

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata. 

Kurir.rs

