Članice kluba za sinhrono plivanje "Novi Beograd" predstavljale su Srbiju na međunarodnom takmičenju u Pragu u Češkoj pod nazivom Christmas prize. Nase devojke takmičile su se u disciplini akrobatik u kategoriji seniora i osvojile treće mesto.

Tim su predstavljale Anja Grujić (15), Naša Čakovan (16), Mina Stojković (16), Mina Petrović (17), Ana Banović (16), Sofija Radaković (16), Tamara Paunović (13) i Petra Todić (15).

Ovo je još jedan veliki uspeh naših takmičarki u ovom sportu.

Foto: Privatna arhiva

Kako je Kurir već pisao, klubovi za sinhrono plivanje "Novi Beograd" i "11. april" ostvarili su veliki uspeh osvojanjem dve bronzane medalje na Otvorenom prvenstvu Mađarske koji je održan u julu ove godine u Duna Areni u Budimpešti. Akro tim KSP "Novi Beograd" osvojio je trcće mesto u jakoj konkurenciji devet klubova, šest madrskih i po jednog iz Hrvatske i Bugarske.

Foto: Privatna arhiva