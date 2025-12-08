Još jedan uspeh KSP Novi Beograd! Bravo za srpske sinhrone plivačice: Osvojile su treće mesto u Pragu!
Članice kluba za sinhrono plivanje "Novi Beograd" predstavljale su Srbiju na međunarodnom takmičenju u Pragu u Češkoj pod nazivom Christmas prize. Nase devojke takmičile su se u disciplini akrobatik u kategoriji seniora i osvojile treće mesto.
Tim su predstavljale Anja Grujić (15), Naša Čakovan (16), Mina Stojković (16), Mina Petrović (17), Ana Banović (16), Sofija Radaković (16), Tamara Paunović (13) i Petra Todić (15).
Ovo je još jedan veliki uspeh naših takmičarki u ovom sportu.
Kako je Kurir već pisao, klubovi za sinhrono plivanje "Novi Beograd" i "11. april" ostvarili su veliki uspeh osvojanjem dve bronzane medalje na Otvorenom prvenstvu Mađarske koji je održan u julu ove godine u Duna Areni u Budimpešti. Akro tim KSP "Novi Beograd" osvojio je trcće mesto u jakoj konkurenciji devet klubova, šest madrskih i po jednog iz Hrvatske i Bugarske.
"Novi Beograd" predstavljale su tada Anja Grujić (15), Ana Banović (16), Nada Čakovan (19), Tamara Paunović (13), Mina Petrović (17), Sofija Radaković (16), Mina Stojković (16) i Petra Todić (15) kao i trener Olja Srdanov. Takmičarke iz KSP "11. april", Iva Petković (17) i Marija Čmelik (18) osvojile su bronzu u takode žestokoj konkurenciji za svoj nastup u slobodnom duetu.