JKP "Zelenilo-Beograd" apelovalo je danas na građane da za Novu godinu i Božić kupuju jelke sa busenom, jer time utiču na zaštitu životne sredine i sprečavanje seče mladih stabala četinara, a stablo, koje je služilo kao ukras u domu, nakon praznika može da se vrati u prirodu.

Građani koji nakon praznika nemaju gde da posade svoju jelku, mogu je doneti u rasadnik "Zelenila" koje će je posaditi na nekoj od javnih zelenih površina, navedeno je u saopštenju.

Podseća se da je tokom praznika potrebno, kako bi se jelka sa busenom što bolje održala u sobnim uslovima, redovno orošavanje biljke, tj. prskanje vodom, kao i redovno zalivanje odstajalom vodom sobne temperature, a jelku ne treba postaviti ni blizu grejnog tela, jer to može izazvati opadanje četina.

Savet je i da se prilikom kićenja jelke vodi računa o ukrašavanju njenog vrha, kako se on ne bi polomio ili oštetio, a jedan od načina da se sačuva vrh, jeste da se uz vrh postavi neki štapić ili olovka, pa tek onda ukras.

Takođe, kada prođu praznici, drvo ne treba odmah iznositi napolje na mesto sadnje, već je potrebno da se obezbedi period prilagođavanja.

Kako su preporučili iz "Zelenila", najbolje bi bilo da se jelka ostavi nekoliko dana u hodniku ili prostoriji koja se ne greje, a posle ovog perioda da se posadi na predviđeno mesto. Sadnja se vrši kada zemlja nije zamrznuta, odnosno kada spoljna temperatura nije ispod nule.