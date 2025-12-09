Slušaj vest

Cilj programa je da se na zanimljiv i motivišući način podstaknu građani različitih uzrasnih kategorija da se aktivno uključe u fizičke aktivnosti kroz zajedničko vežbanje na otvorenom.

Datum i mesto održavanja je 13. decembar od 11 časova u Athletics Gym – Ada mol.

Program, koji obuhvata grupni aerobik trening uz muziku, vodiće stručni instruktori. Vežbe su prilagođene svim uzrasnim grupama i nivoima fizičke pripremljenosti, s ciljem da se svi učesnici aktivno uključe i doprinesu pozitivnoj i podsticajnoj atmosferi.

Događaj ima i edukativni karakter, jer promoviše značaj redovne fizičke aktivnosti za očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života. Učestvovanje u programu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane građane.

Organizacijom ovog programa, Savez za rekreaciju i fitnes Beograda želi da doprinese razvoju rekreativnog sporta i jačanju zajedništva kroz zdrave životne navike, navedeno je u saopštenju iz Sekretarijata za sport i omladinu.