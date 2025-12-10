Kako je najavilo JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Profesora Vasića (od broja 152 do broja 234), Palih boraca, Nikole Pašića, 1. maja, Svetosavskoj i Miloša Obrenovića.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.