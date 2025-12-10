Slušaj vest

Pozivaju se svi zainteresovani klubovi i pojedinci da učestvuju u ovom takmičenju koje organizuje Sportski penjački savez.

Takmičari se penju u disciplini bolder – penje se osam smerova, pet pokušaja, za godišta od 2009. do 2019.

Prijavljivanje je moguće izvršiti putem mejla: irongate@verat.net ili na sajtu: http//dbfc.azurewebsites.

Za penjačku žurku koja počinje u 19.30, ulaz je slobodan od 18 časova.

Kurir.rs/Beograd.rs

