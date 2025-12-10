Otvoreno takmičenje „Trofej Beograda” u sportskom penjanju održaće se u nedelju, 14. decembra, u SKC „Baza” u Cetinjskoj 14, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
"TROFEJ BEOGRADA" U SPORTSKOM PENJANJU Takmičenje u penjanju u nedelju, a predveče i penjačka žurka, ulaz slobodan!
Pozivaju se svi zainteresovani klubovi i pojedinci da učestvuju u ovom takmičenju koje organizuje Sportski penjački savez.
Takmičari se penju u disciplini bolder – penje se osam smerova, pet pokušaja, za godišta od 2009. do 2019.
Prijavljivanje je moguće izvršiti putem mejla: irongate@verat.net ili na sajtu: http//dbfc.azurewebsites.
Za penjačku žurku koja počinje u 19.30, ulaz je slobodan od 18 časova.
