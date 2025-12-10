Slušaj vest

Sekretarijat za sport i omladinu najavio je predstojeći Otvoreni sokolski biciklistički kup, koji će se održati 13. decembra s početkom od 11 časova u Gradskom parku „Šumice” (Ustanička ulica).

Predviđeno je nekoliko trka za sve uzraste na stazi izolovanoj od saobraćaja.

Cilj aktivnosti je promovisanje biciklizma kao rekreativne sokolske aktivnosti koja doprinosi zdravom provođenju slobodnog vremena, posebno kod dece i omladine.

Organizator je Sokolski savez Beograda.

