EDB Beograd za danas je planirala isključenja na području 6 beogradskih opština.
CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Slede isključenja u ovih 6 opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 14:00 DžORDžA VAŠINGTONA: BB,44-52,56, KOSTE STOJANOVIĆA: 4,8-8, STEVANA SREMCA: 6-12,16-20,9-13V/2,
Palilula
08:30 - 14:00 27 MARTA: 8-16,1-17, ĐUŠINA: 10-12,4-8,1-5A, MAJORA ILIĆA: 15-15A,
Savski venac
09:00 - 18:00 BIRČANINOVA: BB,8,12,16B, KNEZA MILOŠA: 43,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 ŠPANSKIH BORACA: 69-71a,
Zemun
08:30 - 14:00 JOZE ŠĆURLE: 12A-12V,18A-18C,13-13G,19A-19B,
Lazarevac
09:00 - 10:00 Naseljeno mesto Bistrica zaseok Šarena kapija, Kuzmanovići, kod škole, Aluga.
Kurir.rs
