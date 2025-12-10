Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Stari grad

08:30 - 14:00 DžORDžA VAŠINGTONA: BB,44-52,56, KOSTE STOJANOVIĆA: 4,8-8, STEVANA SREMCA: 6-12,16-20,9-13V/2,

Palilula

08:30 - 14:00 27 MARTA: 8-16,1-17, ĐUŠINA: 10-12,4-8,1-5A, MAJORA ILIĆA: 15-15A,

Savski venac

09:00 - 18:00 BIRČANINOVA: BB,8,12,16B, KNEZA MILOŠA: 43,

Novi Beograd

09:00 - 16:00 ŠPANSKIH BORACA: 69-71a,

Zemun

08:30 - 14:00 JOZE ŠĆURLE: 12A-12V,18A-18C,13-13G,19A-19B,

Lazarevac

09:00 - 10:00 Naseljeno mesto Bistrica zaseok Šarena kapija, Kuzmanovići, kod škole, Aluga.

Kurir.rs

