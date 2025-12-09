Slušaj vest

Panel u okviru programa „Korak više, šećer niže“ i radionica narodnih igara Dečji kulturni centar Beograd i Umetnički centar „Talija'', uz podršku Dijabetološkog saveza Srbije, Udruženja za borbu protiv dijabetesa Grada Beograda „Plavi krug'' i Grupe podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom tip 1 „Plavi kružić'', organizuje program ,,Korak više, šećer niže’’ u subotu, 13. decembra, u Dečjem kulturnom centru Beograd, Takovska 8.

Foto: TALIJA Art Co.

Ovogodišnja panel radionica održaće se na temu „Razbijanje mitova o dijabetesu tip 1“, sa početkom u 15 časova u sali Muzičkog studija, nakon koje će biti organizovana radionica Umetničkog centra ,,Talija'' na kojoj će učesnici radionice imati prilike da nauče osnovne korake narodnih igara. Pored umetničkih rukovodilaca dečijeg ansambla, radionicu će voditi deca i mladi koji žive sa dijabetesom tip 1 i koji su aktivni članovi Umetničkog centra ,,Talija''.

Foto: TALIJA Art Co.

Govornici na panelu su:

Tatjana Milenković, dr. medicinskih nauka, načelnik odeljenja za ispitivanje i

lečenje bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem na Institutu za majku i dete;

Dunja Božović, psihološkinja i RE&KBT psihoterapeutkinja;

Dragan Pantelić, direktor, koreograf i umetnički rukovodilac Umetničkog centra

„Talija“ i Anđelin otac;

Anđela Trajković, koordinator projekta ,,Korak više, šećer niže'' koja se bavi folklorom 25 godina , a sa dijabetesom tip 1 živi više od 20 godina.

Moderator panela je Matija Marić, doktor opšte medicine.

Foto: TALIJA Art Co.

Panel radionica namenjena je deci predškolskog i školskog uzrasta i njihovim porodicama. Kroz zanimljive primere i izlaganja stručnjaka, kao i osoba koje žive sa dijabetesom tip 1, učesnici će imati priliku da saznaju kako izgleda život sa ovim hroničnim stanjem. Zajedno istražujemo najnovija naučna saznanja, razbijamo mitove i sve česte nesporazume i nedoumice vezane za dijabetes tip 1.

Cilj panel radionice je da deca koja žive sa dijabetesom tip 1 dopune svoje znanje, a da oni koji se sa ovom temom prvi put susreću nauče nešto novo i kako da bolje razumeju svoje drugarice i drugare koji žive sa dijabetesom tip 1.

Foto: TALIJA Art Co.

Učesnici programa imaće priliku da saznaju kako prepoznati znakove hipoglikemije i hiperglikemije, što može biti od presudnog značaja u mnogobrojnim svakodnevnim situacijama, pa čak i spasiti nečiji život, potom kako na putovanjima i u različitim vremenskim zonama regulisati nivo šećera u krvi, kako postići osećaj sigurnosti pri osamostaljivanju i odvajanju dece od roditelja tokom ekskurzija, izleta, turneja i dr.

Dijabetes tip 1 je bolest savremenog doba, koja je sve više vidljiva kod dece u ranom uzrastu, kako u svetu tako i u našoj zemlji. Zbog čestog merenja nivoa šećera u krvi, davanja insulina, posebnog režima ishrane i življenja, deca sa dijabetesom tip 1 vrlo često se povlače u sebe i dodatno se izoluju. Uključivanje u rad ansambala narodnih igara, druženje sa vršnjacima i fizička aktivnost su prepoznati kao načini da se pomogne deci koja žive sa dijabetesom tip 1 da se osamostale i nauče da se nose sa izazovima koji su pred njima.

Druženje sa vršnjacima iz čitavog sveta i razmena iskustava dece koja žive sa dijabetesom, koja imaju slična interesovanja i izražavaju se kroz igru i muziku, doprinosi socijalizaciji dece sa dijabetesom kroz zajedničke probe, turneje i koncerte sa ansamblima narodnih igara, pevačkim grupama i narodnim orkestrima za decu i mlade.

Foto: TALIJA Art Co.

Pored socijalizacije, važan segment programa ,,Korak više, šećer niže’’ jeste edukacija i savetovanje roditelja, vaspitača, nastavnika, učitelja i šire zajednice. U okviru programa ,,Korak više, šećer niže’’ organizovani su i besplatni časovi narodnih igara za decu uzrasta od 6 do 9 godina, koja žive sa dijabetesom tip 1. Časovi se održavaju u Umetničkom centru ,,Talija’’ na Novom Beogradu.

Ulaz na program je besplatan.

Prijave su obavezne i mogu se izvršiti putem mejla: korakvisesecernize@gmail.com .

Sva deca koja žive sa dijabetesom tip 1 i njihovi roditelji koji budu učetvovali na panelu i radionici dobiće ulaznice za koncert Umetničkog centra „Talija“, koji će se održati istog dana sa početkom u 17 časova u Velikoj sali scena „Donka Špiček“ Dečjeg kulturnog centra Beograd, saopšteno je iz ove organizacije.