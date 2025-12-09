Slušaj vest

U subotu i nedelju, 13. i 14. decembra u periodu od 08 do 16 časova svi posetioci pijace „Skadarlija“ pored svežeg voća i povrća, imaće priliku da pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi.

Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta činiće bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija.

Organizacijom „Karavana zimnice“ JKP „Beogradske pijace“ već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, da predstavlja značajnu kariku i u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda.

Karavani zimnice organizuju se svakog vikenda na drugoj pijaci koja posluje u sastavu Preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća, bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.