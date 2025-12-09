Animacija će biti emitovana od 17 do 22 časa, sa ciljem da podseti javnost na značaj zaštite i unapređenja ljudskih prava.
Međunarodni dan ljudskih prava
ANIMACIJA SUTRA NA KULI BEOGRAD: Od 17 do 22 časa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava
Na Kuli Beograd sutra će, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, biti prikazana animacija posvećena promociji univerzalnih ljudskih vrednosti.
Animacija će biti emitovana od 17 do 22 časa, sa ciljem da podseti javnost na značaj zaštite i unapređenja ljudskih prava, solidarnosti, jednakosti i poštovanja dostojanstva svakog pojedinca, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra, u znak sećanja na datum kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.
