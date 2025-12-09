Slušaj vest

Dok se Beograd ubrzano menja, demografske razlike između centralnih i prigradskih opština postaju sve vidljivije. U srcu grada, u opštinama poput Starog grada i Savskog venca, broj đaka prvaka nastavlja da opada, pa pojedine škole jedva dostižu zakonski minimum od oko 400 učenika u svih osam razreda.

U isto vreme, na obodu prestonice - u Mirijevu, na Bežanijskoj kosi i u Vinči - beleži se pravi "bebi-bum", pa ove škole formiraju i po osam, devet odeljenja prvog razreda!

Prema rečim Aleksandre Čamagić, sekretara za obrazovanje, razlike u upisu najjasnije se vide kroz teritorijalnu raspodelu stanovništva.

- U centralnim opštinama primećujemo pad broja prvaka. OŠ "Skadarlija" ove godine ima 59 đaka, dok ih je lane bilo približno 90. Istovremeno, u Mirijevu, Novom Beogradu i Zemunu situacija je potpuno drugačija, broj učenika raste - navodi Čamagić.

U OŠ "Borislav Pekić" na Bežanijskoj kosi ove godine upisano je čak 207 prvaka, a njihov broj iz godine u godinu raste.

- Prvenstveno upisujemo decu koja pripadaju školi po teritoriji. Kako se grade novi stambeni kompleksi, broj đaka prirodno raste. Ponosni smo što đaci mogu da biraju između tri strana jezika ruskog, francuskog i nemačkog, uz obavezan engleski od prvog razreda. Takođe, celodnevna nastava je velika podrška zaposlenim roditeljima - kaže direktorka Jelena Gligorijev.

Foto: Marko Karović

U Vinči svake godine oko 300 prvaka

Osnovna škola "Nikola Tesla" u Vinči već godinama drži visoko mesto po broju upisanih prvaka, najčešće oko 300. Ove godine biće ih nešto manje, oko 250.

- Ovo nas nije iznenadilo, jer broj dece već godinama polako opada. Naša škola pokriva široko područje, od Kaluđerice do Leštana, što takođe utiče na broj upisanih - navodi direktor Dragoljub Gačić..

Problem nedostatka prostora prisutan je godinama u Mirijevu. Dve osnovne škole ne mogu da prate rastuće potrebe naselja, a izgradnja nove koči se zbog nerešenih imovinsko-pravnih pitanja oko odgovarajuće parcele. Tako je u prvi razred OŠ "Pavle Savić" upisano deset odeljenja sa 26 do 27 đaka, ali broj mesta u produženom boravku je ograničen. Slično iskustvo ima i OŠ "Despot Stefan Lazarević", gde je u klupe selo osam odeljenja malih đaka.

Novi pravilnik: Maksimalno 28 učenika po odeljenju

U klupe je u septembru selo oko 16.000 malih đaka.

Kako je predviđeno prema novom pravilniku, maksimalni broj učenika je 28, dok je ranije bilo 30. Na osnovu odobrenja školske uprave, može biti upisano još po troje đaka u svako odeljenje.