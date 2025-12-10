Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dr Žorža Matea (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka Motoputu M11) u dužini od 82 metra, kao i u ulici Dr Žorža Matea na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do skretanja za SC „11. april“ (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka ulici Tošin bunar) u periodu od 09.12.2025. do 08.02.2026. doći će do izmena u radu linija javnog prevoza.