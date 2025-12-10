Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dr Žorža Matea (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka Motoputu M11) u dužini od 82 metra, kao i u ulici Dr Žorža Matea na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do skretanja za SC „11. april“ (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka ulici Tošin bunar) u periodu od 09.12.2025. do 08.02.2026. doći će do izmena u radu linija javnog prevoza.

Ulica Dr Žorža Matea će biti dvosmerna za saobraćaj, kao i ulica Tošin bunar, tako da neće doći do promena u trasama linija javnog prevoza.

  • I dalje neće funkcionisati stajalište „Studentski grad“ (#1118) (smer ka Motoputu M11) za linije: 45, 70, 72, 82, 603N, a ukida se i stajalište „SC 11. april“ (#1184) (smer ka Tošinom bunaru) za linije: 74, 75, 76, 77, 708, 72N.

Uspostavlja se privremeno stajališta „SC 11. april 1“ (#4159) (smer ka Tošinom bunaru) u ulici Partizanske avijacije, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Dr Žorža Matea za linije: 74, 75, 76, 708, 72N, kao i privremeno stajališta „SC 11. april 1“ (#4160) (smer ka Tošinom bunaru) u ulici Dr Žorža Matea, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Dr Žorža Matea i Partizanske avijacije za liniju 77.

Ne propustiteBeogradNAJVIŠE DECE RAĐA SE U OVA 3 BEOGRADSKA NASELJA! Upisuju i po 9 odeljenja prvaka godišnje! Evo gde vlada pravi bebi-bum
Đaci na ulici
BeogradANIMACIJA SUTRA NA KULI BEOGRAD: Od 17 do 22 časa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava
IMG_20240721_200106.jpg
BeogradPRAZNIK ZA GURMANE: Karavan zimnice stiže za vikend u sam centar Beograda na pijacu Skadarlija
viber_image 1.jpg
BeogradPRINUDNA UPRAVNICA ISPRAZNILA KASU ZGRADE, STANARI NEZADOVOLJNI: Haos u zgradi u Novom Beogradu, da li mogu da je smene
Zgrada ,Beograd , Hram Svetog Save