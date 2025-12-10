IZMENE U OVOM DELU GRADA SVE DO FEBRUARA SLEDEĆE GODINE Ove linije menjaju trasu
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dr Žorža Matea (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka Motoputu M11) u dužini od 82 metra, kao i u ulici Dr Žorža Matea na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do skretanja za SC „11. april“ (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka ulici Tošin bunar) u periodu od 09.12.2025. do 08.02.2026. doći će do izmena u radu linija javnog prevoza.
Ulica Dr Žorža Matea će biti dvosmerna za saobraćaj, kao i ulica Tošin bunar, tako da neće doći do promena u trasama linija javnog prevoza.
- I dalje neće funkcionisati stajalište „Studentski grad“ (#1118) (smer ka Motoputu M11) za linije: 45, 70, 72, 82, 603N, a ukida se i stajalište „SC 11. april“ (#1184) (smer ka Tošinom bunaru) za linije: 74, 75, 76, 77, 708, 72N.
Uspostavlja se privremeno stajališta „SC 11. april 1“ (#4159) (smer ka Tošinom bunaru) u ulici Partizanske avijacije, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Dr Žorža Matea za linije: 74, 75, 76, 708, 72N, kao i privremeno stajališta „SC 11. april 1“ (#4160) (smer ka Tošinom bunaru) u ulici Dr Žorža Matea, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Dr Žorža Matea i Partizanske avijacije za liniju 77.