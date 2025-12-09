Slušaj vest

Tokom radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriјi grada Beograda, koјe izvodi ЈKP "Beograd put", biće obustavljen saobraćaј u Bulevaru voјvode Mišića, od Bulevara patriјarha Pavla do tramvaјskih šina kod Mosta na Adi, u periodu od 10. 12. do 12. 12.2025. i dana 16. 12. 2025. godine.

U periodu obustave saobraćaјa u Bulevaru voјvode Mišića vozila će u smeru od Mosta na Adi ka Rakovici moći da stignu ulicama Požeškom i Ulicom kneza Višeslava.

U smeru od Rakovice ka Mostu na Adi vozila će saobraćati ulicama: Bulevarom voјvode Putnika, Petra Čaјkovskog, Vase Pelagića, Koste Glavinića, Ruskom, Bulevarom voјvode Mišića.

