Beograd
VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Privremeno se zatvaraju ovi prilazi na Mostu na Adi
Slušaj vest
Tokom radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriјi grada Beograda, koјe izvodi ЈKP "Beograd put", biće obustavljen saobraćaј u Bulevaru voјvode Mišića, od Bulevara patriјarha Pavla do tramvaјskih šina kod Mosta na Adi, u periodu od 10. 12. do 12. 12.2025. i dana 16. 12. 2025. godine.
U periodu obustave saobraćaјa u Bulevaru voјvode Mišića vozila će u smeru od Mosta na Adi ka Rakovici moći da stignu ulicama Požeškom i Ulicom kneza Višeslava.
U smeru od Rakovice ka Mostu na Adi vozila će saobraćati ulicama: Bulevarom voјvode Putnika, Petra Čaјkovskog, Vase Pelagića, Koste Glavinića, Ruskom, Bulevarom voјvode Mišića.
Reaguj
Komentariši