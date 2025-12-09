Slušaj vest

I ovog utorka u popodnevnim satima, po navici, počinje saobraćajni špic u Beograd.

Standardno je najveća gužva na beogradskim mostovima, a među njima prednjači Gazela.

U smeru ka gradu vozila doslovno mile po putu, iz sporednih traka jedva da mogu drugi automobili da se uključe.

Na Brankovom mostu u smeru ka dragu stvorila se velika kolona, dok ka Novom Beogradu ima "praznog hoda".

Na Slaviji i Autokomandi je relativno prohodno, dok je na Pančevačkom mostu poprilična gužva.

 Takođe, formirala se i velika gužva u Takovskoj ulici.

