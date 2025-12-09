Beograd
(FOTO) IZ SPOREDNIH ULICA GOTOVO DA NIKO NE MOŽE DA SE UKLJUČI: Saobraćajni špic paralište Beograd i ovog utorka, samo na ovim mestima ima "praznog hoda"
Slušaj vest
I ovog utorka u popodnevnim satima, po navici, počinje saobraćajni špic u Beograd.
Standardno je najveća gužva na beogradskim mostovima, a među njima prednjači Gazela.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Foto: Printscreen/Naxikamere
U smeru ka gradu vozila doslovno mile po putu, iz sporednih traka jedva da mogu drugi automobili da se uključe.
Na Brankovom mostu u smeru ka dragu stvorila se velika kolona, dok ka Novom Beogradu ima "praznog hoda".
Foto: Printscreen/Naxikamere
Na Slaviji i Autokomandi je relativno prohodno, dok je na Pančevačkom mostu poprilična gužva.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Foto: Printscreen/Naxikamere
Takođe, formirala se i velika gužva u Takovskoj ulici.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Reaguj
Komentariši