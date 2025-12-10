U Beogradu se ovog jutra gužve beleže na uobičajenim mestima - Gazela i Autokomanda.
NA GAZELI I AUTOKOMANDI KOLONE, NA BRANKOVOM SVE TEČE: I Pančevac bez gužvi i zastoja, Brankov prohodan (FOTO)
GSP u jutarnjem špicu saobraća uobičajeno za radni dan.
Brankov most je prohodan kao i Pančevački, na auto-putu kod Geneksa nema gužve.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju 8 sati, a na Horgošu 6
Vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju, saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta, dok se usporenije prolazi u zonama radova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Magla može otežavati vidljivost samo u jutarnjim časovima u kotlinama i pored rečnih tokova.
Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju osam sati, na Horgošu šest sati, na Kelebiji i Šidu pet sati, na Bezdanu tri sata, a u Sremskoj Rači jedan sat.
