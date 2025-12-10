Slušaj vest

GSP u jutarnjem špicu saobraća uobičajeno za radni dan.

Brankov most je prohodan kao i Pančevački, na auto-putu kod Geneksa nema gužve.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju 8 sati, a na Horgošu 6

Vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju, saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta, dok se usporenije prolazi u zonama radova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Magla može otežavati vidljivost samo u jutarnjim časovima u kotlinama i pored rečnih tokova.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju osam sati, na Horgošu šest sati, na Kelebiji i Šidu pet sati, na Bezdanu tri sata, a u Sremskoj Rači jedan sat.