Slušaj vest

GSP u jutarnjem špicu saobraća uobičajeno za radni dan. 

Brankov most je prohodan kao i Pančevački, na auto-putu kod Geneksa nema gužve.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

 AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju 8 sati, a na Horgošu 6

Vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju, saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta, dok se usporenije prolazi u zonama radova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Magla može otežavati vidljivost samo u jutarnjim časovima u kotlinama i pored rečnih tokova.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju osam sati, na Horgošu šest sati, na Kelebiji i Šidu pet sati, na Bezdanu tri sata, a u Sremskoj Rači jedan sat.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradTEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici
Hitna pomoć
BeogradCENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Slede isključenja u ovih 6 opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradNOVI SAVSKI MOST BIĆE TRIPUT VEĆI OD STAROG Čučković: Od Novog Beograda do Mirijeva, Karaburme mostom, pa kroz tunel za par minuta! Krtice kopaju iz 2 smera
Mirloslav Čučković
BeogradBEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo grada danas će biti bez vode čitav dan, od 8 ujutru pa do 22 časa
Slavina
BeogradNAJVIŠE DECE RAĐA SE U OVA 3 BEOGRADSKA NASELJA! Upisuju i po 9 odeljenja prvaka godišnje! Evo gde vlada pravi bebi-bum
Đaci na ulici