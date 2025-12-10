Nesvakidašnja scena zabeležena je u Umki gde je gospođu sa audijem neko zagradio korsom.
GOSPOĐETINA! ZAGRADIO JE KORSOM, ONA DOVELA VILJUŠKAR?! Scena za anale u Umki: Majstor digao auto, ona se isparkirala i vratio ga na isto mesto! (VIDEO)
Pošto nije mogla da se isparkira, pomogao joj je viljuškar koji je digao korsu, ona se isparkirala, a on korsu spustio na isto mesto?!
Snimak je osvanuo na društvenim mrežama uz sledeću objavu:
"Umka kod RK marketa na Obrenovačkom putu. Nepoznati vozač opel korse je zagradio ženu sa audijem, došao je čovek sa viljuškarom, pomerio korsu da se žena isparkira i uredno vratio auto na mesto"
Dovitljivosti našeg naroda stvarno nema kraja.
Kurir.rs/Instagram Serbialive_beograd
