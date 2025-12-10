Slušaj vest

Pošto nije mogla da se isparkira, pomogao joj je viljuškar koji je digao korsu, ona se isparkirala, a on korsu spustio na isto mesto?! 

Snimak je osvanuo na društvenim mrežama uz sledeću objavu: 

"Umka kod RK marketa na Obrenovačkom putu. Nepoznati vozač opel korse je zagradio ženu sa audijem, došao je čovek sa viljuškarom, pomerio korsu da se žena isparkira i uredno vratio auto na mesto"

Dovitljivosti našeg naroda stvarno nema kraja.

