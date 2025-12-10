Slušaj vest

Budući bračni parovi dobili su ispred Gradske opštine Novi Beograd „Stazu ljubavi”, mesto za šetnju i fotografisanje posle venčanja, saopšteno je iz ove opštine.

Opština je finansirala postavljanje staze duge 29 metara, sa osam klupa duž staze, krugom i klupom za mladence koja je uokvirena skulpturom u obliku srca. Izvođač radova je JKP „Zelenilo – Beograd”.

Predsednica opštine Ivana Nikolić istakla je danas da je „Staza ljubavi” znak pažnje, posebno prema mladim bračnim parovima koji činom venčanja zvanično ulaze u brak, započinju novo poglavlje u životu i zasnivaju porodicu.

Foto: Beograd.rs

– Želeli smo da iskoračimo iz formalnosti i Novobeograđanima uveličamo jedan od najlepših dana u životu. Površina ispred opštine je uvek lepo uređena sa puno zelenila, a u pozadini je kružni tok kao jedan od simbola Novog Beograda. Želimo im da sa tako uređenog mesta ponesu najlepše uspomene i osećanja ljubavi, nade i poleta i da ih takva osećanja prate kroz ceo život – izjavila je Ivana Nikolić.

Ona je dodala da je Opština Novi Beograd nedavno renovirala i salu za venčanja. Otvaranje staze za mladence uoči Nove godine, kako je istakla, pored niza drugih manifestacija za sve generacije, jedan je od novogodišnjih poklona Opštine za mlade.