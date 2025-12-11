Slušaj vest

Streljački savez Beograda će 13. i 14. decembra u novom prostoru, u dvorani SC-a „Gemaks” na Voždovcu, organizovati jubilarno, 50. izdanje Internacionalnog prvenstva Beograda u streljaštvu vazdušnim oružjem, uz učešće više od 200 takmičara iz sedam zemalja, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

U subotu, 13. decembra, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, održaće se pedeseti „Trofej Beograda” u streljaštvu, u pojedinačnim disciplinama puškom i pištoljem. Na „Trofeju Beograda” seniorska i juniorska konkurencija su odvojene. Osvajači prva tri mesta u svakoj od osam disciplina dobijaju diplome i medalje.

Dan kasnije, 14. decembra, učesnici Internacionalnog prvenstva će se nadmetati za „Veliku nagradu Beograda” u jedinstvenoj, apsolutnoj kategoriji. U istoj konkurenciji takmičiće se strelci juniorskog i seniorskog uzrasta. Umesto odličjima, osvajači prva tri mesta u svakoj od četiri kategorije biće nagrađeni trofejima „Beogradski pobednik”.

Sem srpskih strelaca, u dvorani „Gemaks” učestvovaće i oko 100 takmičara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije, Slovenije i Slovačke.

Internacionalno prvenstvo će okupiti srpske strelce svih generacija, počev od iskusnih šampiona Zorane Arunović i Damira Mikeca do onih koji će predstojećeg vikenda debitovati na međunarodnom takmičenju.

Posebnu pažnju privlači nova generacija srpskih strelaca koja je tokom 2025. imala mnogo uspeha na evropskim takmičenjima za mlađe kategorije. Neki od srpskih juniorki i juniora su osvajali i seniorske medalje na šampionatu Evrope i ostvarivali visoke plasmane na značajnim turnirima. Jubilarno, Internacionalno prvenstvo Beograda za sve njih je lepa prilika da stave još jedan pečat na uspešnu sezonu.