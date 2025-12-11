Slušaj vest

Prva dečja scena – Teatar „Zmaj” na opštini Savski venac, u sali Češkog doma (Svetozara Markovića 79) treću sezonu zaredom uveseljava svakog vikenda najmlađe Beograđane.

Osnivanjem nove scene ispunjena je inicijativa da se upotpuni ponuda kulturnih sadržaja namenjenih najmlađima na ovoj opštini.

Scena je otvorena 2023. godine sa ciljem da se kroz pozorišnu umetnost animiraju i edukuju deca i mladi na teritoriji ove opštine, te da im se na zabavan način približi svet umetničkog stvaralaštva.

Do početka decembra 2025. godine, Teatar „Zmaj” je ostvario značajne rezultate. Održano je više od 200 predstava sa više od 15.000 posetilaca. Nastupale su dečje trupe i ansambli, a glavni producent Teatra „Zmaj” Miloš Miko Vidović, dugogodišnji pozorišni poslenik, obećava čaroban završetak 2025. godine.

– Predstave se igraju vikendom od 12 časova, a u susret novogodišnjim praznicima biće organizovane i duple predstave uz prisustvo Deda Mraza i mađioničara. Za Teatar „Zmaj” nastupali su mnogi poznati dečji glumci, a ovog vikenda, u subotu, 13. decembra, u 12 časova igramo predstavu „Ivica i Marica i opaka starica”. Predstava je edukativnog karaktera, govori o sajber nasilju i zloupotrebi društvenih mreža – rekao je Vidović.