Ova predstava nas vraća u vreme nakon Kosovskog boja kroz likove dve uzvišene heroine srpske istorije – kneginje Milice i Jefimije. Tema ovog scenskog komada je njihova snaga, lojalnost i borba za budućnost Srbije. Kroz tešku i turobnu sudbinu Srbije posle Kosovskog boja, „Crveno i zlatno” bavi se unutrašnjim svetom ovih dveju žena, njihovom vezom sa sudbinom naroda i majčinskom hrabrošću. U periodu kada su čak i reči postale teške, svaka odluka koju Milica i Jefimija donose poprima težinu planine, simbolički prikazanu kroz crvenu i zlatnu boju.