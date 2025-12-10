PREDLOG ZA VEČERAS, POSETITE ČUKARIČKA SUSRETANJA: Predstava "Crveno i zlatno" u 19.30 u okviru Decembarskih dana Čukarice
U okviru tradicionalne manifestacije „Decembarski dani Čukarice – Čukarička susretanja”, Gradska opština Čukarica poklanja svojim sugrađanima predstavu „Crveno i zlatno”, koja će biti izvedena na Maloj sceni Kulturnog centra „Čukarica” u sredu, 17. decembra, u 19.30 časova.
Tekst za ovu predstavu je uradio Božidar Knežević dok režiju potpisuje Ivica Vidanović. Jefimiju igra Jelica Kovačević, a Milicu Dragana Vujić.
Ova predstava nas vraća u vreme nakon Kosovskog boja kroz likove dve uzvišene heroine srpske istorije – kneginje Milice i Jefimije. Tema ovog scenskog komada je njihova snaga, lojalnost i borba za budućnost Srbije. Kroz tešku i turobnu sudbinu Srbije posle Kosovskog boja, „Crveno i zlatno” bavi se unutrašnjim svetom ovih dveju žena, njihovom vezom sa sudbinom naroda i majčinskom hrabrošću. U periodu kada su čak i reči postale teške, svaka odluka koju Milica i Jefimija donose poprima težinu planine, simbolički prikazanu kroz crvenu i zlatnu boju.
Ulaz je besplatan. Karte se mogu podići na blagajni Kulturnog centra „Čukarica” od 10. decembra, svakog radnog dana od 9 do 19 časova, saopšteno je iz Kulturnog centra „Čukarica”.
Kurir.rs/Beograd.rs