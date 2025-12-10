Slušaj vest

U okviru tradicionalne manifestacije „Decembarski dani Čukarice – Čukarička susretanja”, Gradska opština Čukarica poklanja svojim sugrađanima predstavu „Crveno i zlatno”, koja će biti izvedena na Maloj sceni Kulturnog centra „Čukarica” u sredu, 17. decembra, u 19.30 časova.

Tekst za ovu predstavu je uradio Božidar Knežević dok režiju potpisuje Ivica Vidanović. Jefimiju igra Jelica Kovačević, a Milicu Dragana Vujić.

Ova predstava nas vraća u vreme nakon Kosovskog boja kroz likove dve uzvišene heroine srpske istorije – kneginje Milice i Jefimije. Tema ovog scenskog komada je njihova snaga, lojalnost i borba za budućnost Srbije. Kroz tešku i turobnu sudbinu Srbije posle Kosovskog boja, „Crveno i zlatno” bavi se unutrašnjim svetom ovih dveju žena, njihovom vezom sa sudbinom naroda i majčinskom hrabrošću. U periodu kada su čak i reči postale teške, svaka odluka koju Milica i Jefimija donose poprima težinu planine, simbolički prikazanu kroz crvenu i zlatnu boju.

Ulaz je besplatan. Karte se mogu podići na blagajni Kulturnog centra „Čukarica” od 10. decembra, svakog radnog dana od 9 do 19 časova, saopšteno je iz Kulturnog centra „Čukarica”.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradSTAZA ZA MLADENCE! Budući bračni parovi dobili su ispred opštine Novi Beograd Stazu ljubavi, mesto za šetnju i fotografisanje posle venčanja (FOTO)
Screenshot 2025-12-10 141456.png
BeogradGOSPOĐETINA! ZAGRADIO JE KORSOM, ONA DOVELA VILJUŠKAR?! Scena za anale u Umki: Majstor digao auto, ona se isparkirala i vratio ga na isto mesto! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-10 133129.jpg
Beograd"TROFEJ BEOGRADA" U SPORTSKOM PENJANJU Takmičenje u penjanju u nedelju, a predveče i penjačka žurka, ulaz slobodan!
sportsko-penjanje.jpg
BeogradSJAJNA ZABAVA U ŠUMICAMA U SUBOTU: Otvoreni sokolski biciklistički kup nudi trke za sve uzraste na stazi bez saobraćaja
loznica--bicikl-za-sve.jpg
BeogradIZMENE U OVOM DELU GRADA SVE DO FEBRUARA SLEDEĆE GODINE Ove linije menjaju trasu
Novi autobusi GSP, foto Jakov Milosevic (16).JPG