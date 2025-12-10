Dragan Čavić iz Zemuna nestao je 2. decembra
NESTAO ČOVEK U ZEMUNU! Dragan (58) napustio dom i od tada mu se gubi svaki trag! Porodica ga traži danima, svaka informacija je presudna
Porodica i prijatelji tragaju za Draganom Čavićem (58), koji je nestao 2. decembra.
Njemu se od tada gubi svaki trag, a kako navode najbliži, Dragan je tog dana otišao od kuće iz Prvomajske ulice u Zemunu i više ga niko nije video.
"Porodica ga traži danima i svaka informacija nam može biti presudna. Ako ste ga videli ili nešto znate, molimo vas da pozovete 192. Molim vas podelite objavu", stoji u opisu objave.
Dragan je visok oko 178 cm, težak oko 75 kg, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imao: crveno radno odelo, crnu deblju jaknu, crnu vunenu kapu, naočare za vid sa fotogrej staklima.
Ako ste ga videli, javite policiji.
Kurir.rs
