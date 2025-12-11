DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku za isključenja delovi ovih 9 opština
Spisak isključenja struje
Palilula
08:30 - 14:00 CVIJIĆEVA: 62-62,66-72B,53-71,75-77, DRAŽE PAVLOVIĆA: 26, KOPERNIKOVA: 2-6, LjUBOMIRA STOJANOVIĆA: 16-34A/4,17-39A, STOJANA NOVAKOVIĆA: 22-32,21A-33, TAKOVSKA: 58,45,49-49A,
Savski venac
09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Voždovac
10:00 - 11:00 VLADE DIVLjANA: 20, Naselje BEOGRAD: JOVANA DERETIĆA: 2-6B,1-9, MITROVDANSKA: 54-56A,62,15-17A,21B-25V,29-33,41-45, VOJVODE VLAHOVIĆA 1 PRILAZ: 25,
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
Čukarica
08:00 - 18:00 POŽEŠKA: bb, TREBEVIĆKA: 2-10,11,
09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,
Rakovica
09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd
08:00 - 16:00 KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31,
Zemun
09:00 - 15:00 SOKO SALAŠ : BB,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Veliki Crljeni ulica 3 Oktobra 103-191, Hajduk Stanka, Kolubarska-zaseok kod Termoelektrane.
Kurir.rs