PREVRNUO SE KAMION NA NOVOM BEOGRADU! Teret se rasuo po čitavom putu, na ovoj deonici je saobraćaj usporen
Na Novom Beogradu, u blizini starog buvljaka, danas se prevrnuo kamion koji je prevozio prehrambeni teret.
Prema informacijama koje su očevici preneli Kuriru, nakon prevrtanja vozila po kolovozu su se rasuli džakovi šećera i brašna, pa je čitava deonica ostala prekrivena rasutim sadržajem.
Saobraćaj usporen
Zbog čišćenja puta i uklanjanja prosutog tereta, saobraćaj je na tom delu značajno usporen. Na terenu se sakupljaju džakovi i čisti se kolovoz kako bi se saobraćaj što pre normalizovao.
Za sada nema informacija o tome da li je neko povređen u ovoj nezgodi.
