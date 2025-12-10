Slušaj vest

Na Novom Beogradu, u blizini starog buvljaka, danas se prevrnuo kamion koji je prevozio prehrambeni teret.

Prema informacijama koje su očevici preneli Kuriru, nakon prevrtanja vozila po kolovozu su se rasuli džakovi šećera i brašna, pa je čitava deonica ostala prekrivena rasutim sadržajem.

Saobraćaj usporen

Zbog čišćenja puta i uklanjanja prosutog tereta, saobraćaj je na tom delu značajno usporen. Na terenu se sakupljaju džakovi i čisti se kolovoz kako bi se saobraćaj što pre normalizovao.

Za sada nema informacija o tome da li je neko povređen u ovoj nezgodi.

Prevrnuo se kamion na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs