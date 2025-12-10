Slušaj vest

Pojedine saobraćajnice u Beogradu su i ovog popodneva paralisane, a popodnevni špic je ovde najgušći!

Naime, kako se može videti po gradskim kamerama, najveće gužve su na Mostu na Adi, Gazeli, ali je slična situacija i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Bulevaru Mihajla Pupina.

Popodnevni špic u Beogradu, 10. decembar

Saobraćaj se vrlo sporo odvija i kod Sajma u pravcu ka centru grada.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.