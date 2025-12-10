Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo
Popodnevni špic
SAOBRAĆAJNI ŠPIC PARALIŠE BEOGRAD! Vozila mile na ovim delovima a iz sporednih ulica gotovo da nema uključenja: Samo na ovim mestima ima "praznog hoda"
Pojedine saobraćajnice u Beogradu su i ovog popodneva paralisane, a popodnevni špic je ovde najgušći!
Naime, kako se može videti po gradskim kamerama, najveće gužve su na Mostu na Adi, Gazeli, ali je slična situacija i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Bulevaru Mihajla Pupina.
Popodnevni špic u Beogradu, 10. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Saobraćaj se vrlo sporo odvija i kod Sajma u pravcu ka centru grada.
Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.
