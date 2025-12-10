Slušaj vest

Pojedine saobraćajnice u Beogradu su i ovog popodneva paralisane, a popodnevni špic je ovde najgušći!

Naime, kako se može videti po gradskim kamerama, najveće gužve su na Mostu na Adi, Gazeli, ali je slična situacija i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Bulevaru Mihajla Pupina.

Popodnevni špic u Beogradu, 10. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Saobraćaj se vrlo sporo odvija i kod Sajma u pravcu ka centru grada.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNA GAZELI I AUTOKOMANDI KOLONE, NA BRANKOVOM SVE TEČE: I Pančevac bez gužvi i zastoja (FOTO)
Screenshot 2025-12-10 083246.png
BeogradSTANJE NA PUTEVIMA U PRESTONICI! Popodnevni špic uzeo maha i na pravcima koji obično nisu pod gužvom, evo koje saobraćajnice izbegavati! (FOTO)
Screenshot 2025-12-08 160722.png
BeogradIZBEGAVAJTE OVE PRAVCE U BEOGRADU! Na ovim saobraćajnicama vozila MILE, a ovde je trenutno NAJGUŠĆE: Popodnevni špic uzeo maha! (FOTO)
Screenshot 2025-12-04 161735.png
BeogradGUŽVE NEMA ČAK NI NA GAZELI: Sve ključne saobraćajne tačke u Beogradu prohodne, zastoja nema! (FOTO)
Screenshot 2025-12-04 083537.jpg