Slušaj vest

Dve ženske osobe, stare 26 i 29 godina, lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu.

Udes se dogodio u 22.58 na uglu ulice Kneza Miloša i Višegradske, a povređene osobe prevezene su na VMA.

Kako je rekla dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći, ekipe ove službe intervenisale su tokom noći 96 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, psihijatrijski i onkološki pacijenti.

Ne propustiteBeogradNovogodišnja čarolija u Teatru "Zmaj": Ovo je ceo repertoar za decembar
Screenshot 2025-12-10 143552.png
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku za isključenja delovi ovih 9 opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradOVA 2 DELA BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati
shutterstock-1660187920.jpg
BeogradBEOGRADSKI POBEDNIK: Internacionalno prvenstvo Beograda u streljaštvu vazdušnim oružjem
Screenshot 2025-12-10 143631.jpg