Dve ženske osobe, stare 26 i 29 godina, lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu.

Udes se dogodio u 22.58 na uglu ulice Kneza Miloša i Višegradske, a povređene osobe prevezene su na VMA.

Kako je rekla dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći, ekipe ove službe intervenisale su tokom noći 96 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.