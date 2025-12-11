Slušaj vest

Stanari veruju da bi drugačija signalizacija sprečila vozila da im uleću u dvorište.

Godišnje nadležnima stiže oko hiljadu zahteva za postavljanje signalizacije kako bi saobraćaj bio bezbedniji. Stručnjaci konstatuju da se, nažalost, u Srbiji ustalio koncept takozvanih "opraštajućih puteva".

Kuća je pored puta, ali valjda zbog krivine, kao da se nalazi nasred druma. Na Glumčevom brdu, u Barajevu, automobili, kamioni, pa čak i autobusi javnog prevoza često ulete u dvorište, lomeći kapiju, ogradu i temelj kuće. Srećom, zaobilazili su bandere.

"Verujte mi, noću je meni rizik spavati kod kuće. Kad kučići zalaju, ja izletim napolje", priča Olivera Ilić za RTS. Zlatomir Popović kaže da je vinovnik za sada poslednje nezgode obećao da će doći da popravi ogradu u koju je uleteo automobilom.

1/4 Vidi galeriju Malerozna kuća u Barajevu Foto: RTS Printscreen

Olivera je pokazala ćošak kuće u koji se zaleteo automobil i oštetio temelj. "Zidovi gore u sobama su ispucali od udara, a kupatilo srušeno skroz", požalila se Olivera.

Predsednik opštine Barajevo Bratoljub Stanisavljević napominje da je od gradskih službi zatraženo da se problem reši i smanji strah ukućana. "Imamo odgovor da će izaći na teren i da će ponovo postaviti signalizaciju", navodi Stanisavljević i ocenjuje da bi brzina mogla da se smanji preprekama na putu.

Naloženo postavljanje novih saobraćajnih znakova

U Sekretarijatu za saobraćaj kažu da su doneli rešenje kojim je JKP "Beograd put" naloženo postavljanje vertikalnih saobraćajnih znakova – dvostruka krivina ili više od dve uzastopne krivine, od kojih je prva nalevo, kao i ograničenje brzine do 30 kilometara na čas, "kako bi se smanjili rizici koji su uzrokovani nekompletnim profilom i geometrijom ulice".

Sekretarijat je rešenje doneo posle uvida na terenu i o tome će obavestiti opštinu.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković ukazuje da takozvana S-krivina sa malim radijusom jeste problem, ali ne i jedini.

"Uticaj puta je dominantan, ali ljudski faktor je najveći uticaj, odnosno neprilagođena brzina", upozorava Koković.

Dodaje da je put uzan, pa zbog uspona i autobusa, usporivači na putu nisu rešenje, jer mnogi vozači ne štede trap vozila.

Oliverino kupatilo posle jednog od udara

Foto: RTS Printscreen

Ustaljen koncept "opraštajućih puteva"

Ima i onih bahatih koji ubrzaju kad primete znak koji brzinu ograničava na minimum.

"U Srbiji se ustalio koncept 'opraštajućih puteva'. Iako neko pravi grešku, mi moramo da napravimo put i okolinu da umanjuju ljudske greške, odnosno da nemamo saobraćajne nezgode sa fatalnim ishodom", ističe Koković.

Za Glumčevo brdo čujemo najčešće zimi. Kada je sneg i led, baš tuda najteže prolaze autobusi. Tada je ova krivina još opasnija.

"Beograd putu" je naloženo hitno postavljanje nove signalizacije, iako je posla na pretek.

Sekretarijat za saobraćaj godišnje primi oko 800 službenih zahteva i 720 elektronskih prijava građana, a zaposleni snime situaciju na oko 1.000 gradskih lokacija.